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جامعة القاهرة تحصد 5 ميداليات بأسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 05:40 م
شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة
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شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة
المال - خاص
حصد طلاب جامعة القاهرة المشاركون بأسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة بجامعة المنيا، خلال الفترة من ٢٢ إلى 26 فبراير، والذي أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خمس ميداليات ذهبية، إضافة إلى فضيتين وبرونزيتين.
وظهر طلاب جامعة القاهرة خلال فعاليات الأسبوع، بمظهر متميز وأداء قوي في مختلف الأنشطة التي تضمنها الأسبوع، وأشاد الطلاب بالدعم المتواصل الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وكذلك الدعم الذي تقدمة لهم رعاية الشباب بالجامعة.
وشهد الخشت، افتتاح أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة مشاركاً الطلاب الذين بلغ عددهم 39 طالبًا وطالبة تنافسوا مع زملائهم من الجامعات الأخرى في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والجوالة التى تضمنتها الفعاليات.
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