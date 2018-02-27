مؤتمر يناقش رؤية مجتمع الأعمال لتطوير قطاعات النقل.. الإثنين المقبل

هشام عرفات وزير النقل

المال - خاص



تنظم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين المقبل، مؤتمراً موسعاً لعرض رؤية مجتمع الأعمال فى تطوير منظومة اللوجيستيات ودوره فى تطوير قطاعات النقل المختلفة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ووزير النقل الدكتور هشام عرفات ولفيف من رجال الأعمال.



ويتضمن المؤتمر ورشة عمل تحت عنوان: "اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط" يتم خلالها تناول عدة موضوعات لقطاعات النقل المختلفة ومنها قطاعات النقل البحرى والنهري والسكك الحديدية وقطاع اللوجيستات وعلاقة تلك القطاعات بالنقل متعدد الوسائط.



قال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، إنه سيتم تقديم أوراق العمل المتخصصة فى قطاعات النقل المختلفة والتى أعدتها الجمعية للنهوض بمختلف قطاعات النقل وعرضها على الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة ووزير النقل الدكتور هشام عرفات.



واضاف اللمعى أن المؤتمر سيناقش أيضا التشريعات الاقتصادية المؤثرة في اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط، وآليات التعاون بين وزارة النقل والقطاع الخاص للنهوض باللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وكذلك الجمارك المصرية وعلاقتها باللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط بالاضافة إلى دور الأكاديمية العربية للنقل البحري في النهوض باللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط.



