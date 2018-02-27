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بنـــوك
تراجع الدولار.. وأعلى سعر شراء يسجل 17.62
الثلاثاء 27 فبراير 2018 03:45 م
أخر الأخبار
هبة حامد
تراجع سعر الدولار في أغلب البنوك مع منتصف تعاملات الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر للشراء في بنكي تنمية الصادرات والكويت الوطني عند 17.62 جنيه.
وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الشراء 17.60، بانخفاض 3 قروش عن التعاملات الصباحية، كما انخفض الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 17.59 جنيه.
وفي بنكي الأهلي الكويتي، والإمارات دبي الوطني انخفض سعر الدولار 4 قروش ليسجل 17.61 جنيه.
وسجل بنك مصر أقل سعر للشراء 17.55 جنيه بانخفاض قرش عن التعاملات الصباحية.
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