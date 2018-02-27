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بورصة وشركات
إيديتا تقترح توزيع 85 مليون جنيه على المساهمين
الثلاثاء 27 فبراير 2018 02:48 م
إيديتا
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إيديتا
رجب عز الدين:
وافق مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على منح أرباح للمساهمين بقيمة 85 مليون جنيه، فى صورة توزيع نقدى بقيمة 11 قرشا للسهم.
وقالت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء - إن المجلس وافق بالإجماع على اقتراح توزيع الأرباح، وسيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
واعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 إضافة إلى عقود المعاوضة والتبرعات التى تمت خلال العام .
وأشارت الشركة إلى أن الفضل فى نمو الإيرادات يعود إلى مردود خطة زيادة الأسعار، فقد مررت الشركة آخر زيادة مباشرة فى الأسعار ديسمبر 2016 عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه .
وارتفع صافى الربح المجمع للشركة بنسبة 44.5% إلى 243 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 168 مليونا خلال 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعا على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.
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