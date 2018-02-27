قطع مياه الشرب عن بنها.. غدًا

محطة المياه

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن مدينة بنها، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء الأربعاء -الموافق 28/2/2018- وحتى الخامسة صباح الخميس -الموافق 1/3/2018- نظرًا لقيام الشركة بأعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.