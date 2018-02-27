شكري يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان



المال - خاص



التقي وزير الخارجية، سامح شكري، صباح اليوم، بوزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، على هامش مشاركته باجتماعات الشق رفيع المستوى من الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان له اليوم، بأن الجانبين عبرا خلال اللقاء عن تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بينهما في ظل العلاقات الثنائية الجيدة، لا سيما أهمية التشاور إزاء التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط. كما تناول الوزيران كيفية استمرار العمل على الاستفادة مما لدى الجانبين من أفكار وإمكانيات لتنمية التعاون الاقتصادي، والمشاركة بقوة فى المشاريع القومية الكبرى في مصر وخاصة تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتطلع لتعزيز التعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين بما في ذلك تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وفاليتا.



وأشار أبو زيد إلي أن الوزيرين أكدا على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ نحو 500 مليون يورو، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على زيادة استثماراتهم في مصر من خلال تنظيم زيارات لممثلي جمعيات رجال الأعمال والمشاركة في المعارض المصرية.



كما استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما في ذلك عدم خروج أي سفينة من السواحل المصرية محملة بالمهاجرين منذ سبتمبر 2016، وهو ما أعرب الوزير المالطي عن تقدير بلاده الكامل له، لاسيما وإن مالطا تتأثر بشكل مباشر بموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط. كما أكد وزير خارجية مالطا على دعم بلاده للجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.



وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري تطرق خلال مقابلته مع وزير الخارجية المالطي إلى التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية، حيث حرص شكري علي استعراض مختلف جوانب برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، وما تواجهه مصر من تحديات على مسار تنفيذها لمثل هذا البرنامج الطموح، معرباً عن تطلعه لدعم مالطا لمصر وتفهمها لطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري وشرحها لشركاء مالطا في الاتحاد الاوروبي. كما تناولت محادثات الوزيرين تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض شكري جهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي ترعاها مصر، كما استمع إلى تقييم نظيره المالطي للمُستجدات في ليبيا على ضوء تأثرها المباشر بحكم قرب الجوار الجغرافي بين ليبيا ومالطا.



وأوضح ابو زيد، أن وزير خارجية مالطا أعرب عن تقديره البالغ لمستوي التعاون القائم بين البلدين، وتطلعه للمزيد من الدعم والتعزيز للعلاقات المصرية المالطية. كما أعرب عن تقدير بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم القضية الفلسطينية، سواء في ملف المصالحة الفلسطينية أو في المحافل الدولية. كما أكد على حرص بلاده على التنسيق مع مصر فيما يتعلق بإيجاد حلول للازمات في منطقة الشرق الاوسط، حيث أشار إلى أن مصر تبذل جهوداً واضحة للجميع لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب بكل حزم وجدية.