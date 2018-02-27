المصرية العقارية تسوي نزاعا ضريبيا امتد 10 سنوات

البورصة المصرية



رجب عزالدين



أعلنت المجموعة المصرية العقارية، عن التوصل لاتفاق مع مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة، بشأن نزاع ضريبى خاص امتد 10 سنوات.



وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية، أن الاتفاق شمل مطالبات ضريبية عن الفترة من 1988 إلى 1998، وبموجبه قامت المجموعة بدفع 10 ملايين جنيه من أصل الربط الضريبى كدفعة مقدمة.



كما التزمت الشركة بسداد أقساط شهرية قدرها 200 ألف جنيه، حيث قامت بسداد 4.8 مليون جنيه تمثل أقساط 24 شهرا، وبالتالى أصبح أول التزام يستحق على الشركة بدءا من مارس 2020. وفقا للبيان.



وقالت الشركة إن هذا التسوية تتضمن إيقاف أى حجوزات على الشركة لحين البت فى الدعاوى القضائية المقامة بشأن سنوات النزاع الممتدة من 1994 إلى 1998.



كانت مأمورية الضرائب قد اتخذت إجراءات للحجز على بعض حسابات الشركة بالبنوك أكثر من مرة على خلفية مطالبات ضريبية تصل قيمتها إلى 25.4 مليون جنيه سددت منها الشركة سابقا نحو 6.5 مليون جنيه.

