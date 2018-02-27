العربية للتصنيع تحصل على الشهادة الدولية للممارسات الزراعية الجيدة

الهيئة العربية للتصنيع

المال - خاص



أعلن المهندس محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، عن حصول الهيئة على الشهادة الدولية للمُمارسات الزراعية الجيدة، التي بموجبها يمكن تصدير مُنتجات الصُوب الزراعية للسوق الخارجية وباعتماد دولي.



وأكد زغلول أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل دائمًا داخل إطار الإلتزام بأعلي معايير الجودة فى جميع الأنشطة التي تقوم بها، وتحصل على كل الشهادات العالمية المطلوبة لاعتماد أنشطتها فى مجال الجودة، ولذلك اتجهت للحصول على شهادات ضمان الجودة المرتبطة بنشاط الزراعة المحمية، وضمان سلامة المُنتجات الزراعية لضمان جودة الإنتاج للسوق المحلية والتصدير الخارجى.



جاء هذا خلال الاحتفال بحصول الهيئة العربية للتصنيع على الشهادة الدولية للمُمارسات الزراعية الجيدة (الجلوبال جاب)، بالتنسيق مع شركة أسيرتا ميدل ايست للاعتماد، والتي تتولى أعمال التفتيش على الشركات والمُنشآت الزراعية والصناعية في مجال منح شهادات الجودة والمُواصفات الدولية ومُواصفة الجلوبال جاب.



وأشار زغلول إلى أن دخول الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصُوب الزراعية، في إطار توجيه القيادة السياسية للهيئة للاهتمام بالزراعة المحمية، نظراً لأنها تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى مع أهمية نقل خبرة الزراعة بنظام الصوب الزراعية لتحقيق نهضة زراعية لمصر فى ضوء الزيادة السكانية وما يرتبط بها من نُدرة المياه.

