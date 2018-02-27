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بورصة وشركات
قطر الوطنى الأهلى يعلن توزيعًا نقديًا 80 قرشًا للسهم
الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:10 م
بنك قطر الوطني الأهلي
أخر الأخبار
بنك قطر الوطني الأهلي
رجب عزالدين
أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى، عن توزيع نقدى بقيمة 80 قرشًا للسهم الواحد، يتم توزيعها اعتبارًا من 14 مارس 2018.
وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى بنهاية جلسة الأحد الموافق 11 مارس المقبل.
واعتمدت عمومية البنك الأسبوع الماضى توزيع كوبون نقدي على المساهمين، بقيمة 80 قرشًا لكل سهم عن أرباح 2017.
وأعلن البنك الأحد الماضى عن قيام المجموعة القابصة المالكة للبنك ببيع 13.5 مليون جنيه، بقيمة 815 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها من 97.1% إلى 95.6%، فى إطار توفيق أوضاع البنك مع القواعد الجديدة للقيد بالبورصة.
وأصدرت الرقابة المالية قراراً فى 2017 ينص على شطب قيد أسهم الشركة التى لا تتوافر فيها نسبة الأسهم حرة التداول بواقع 5% من أسهمها.
وحقق البنك صافى ربح قدره 5.52 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه خلال 2016.
ويبلغ رأسمال البنك 8.9 مليار جنيه، موزعاً على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
بنك قطر الوطني الاهلي
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