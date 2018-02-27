عز العرب تطرح أستون مارتن DB11 مارس المقبل

أستون مارتن DB11

المال ـ خاص



قال محمد فاخورى، مدير مبيعات «أستون مارتن» بشركة عز العرب للسيارات، وكلاء «فولفو» و«بروتون» و«سيتروين»، إن المجموعة قررت طرح «DB11» الجديدة، والمدعوم بمحرك توربو، مزدوج ثمانى الأسطوانات 8V سعة 4 لترات فى مصر خلال مارس المقبل.



وظهرت «أستون مارتن DB11» للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة 86 من معرض جنيف الدولى للسيارات، بمحرك مكون من 12 أسطوانة،، سعة 5.2 لتر، بقوة 600 حصان، بعزم 700 نيوتن، متر.



وأكد «فاخورى» لـ «المال» على أن الأسبوع الحالى، سيشهد طرح «أستون مارتن DB11 » فى عدد من الدول العربية والخليجية، متوقعا أن تشهد مبيعاتها نموا بالسوق المحلية عقب طرحها.



وتابع أن طرح السيارة بمحرك أصغر، سيسهم فى توفيرها بأسعار ملائمة، خاصة مع توجه الصانع البريطانى لتقديم سياراته بمحركان ثمانية الإسطوانات، بدلاً من 12V.



وتعد «أستون مارتن» القابضة البريطانية الأصل من أشهر مصنعى السيارات الرياضية الفاخرة فى العالم، والتى تمكنت العام الماضى من تحقيق أعلى معدل للمبيعات منذ 9 سنوات، بإجمالى 5111 سيارة، منذ أن استأنفت إنتاج السيارات الرياضية عام 2007، بالإضافة إلى السيارات الخاصة، والتى بلغ عدد وحداتها المباعة 250.



وتجرى الشركة المصنعة حاليا العديد من التغييرات فى طرازاتها منذ إعلانها التحالف مع شركة «دايلمر» المالكة لـ «مرسيدس – بنز»، بالإضافة إلى التوسعات التى تجريها فى مصانعها والمقرر الانتهاء منها فى 2019.



وأكد د.أندى بالمر، الرئيس التنفيذى للشركة، أن نمو مبيعات «أستون مارتن» جاء بفضل الطلب المتزايد على «DB11»، بالإضافة إلى قرب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التطوير الذى تجريه الشركة، والتى يسهم فى استمرار الربحية المستدامة لـ «أستون مارتن».