بروتوكول تعاون بين النقل والإنتاج الحربى‎ لإنشاء ميناء شلاتين

محمود محسن



شهد اليوم كل من الدكتور مهندس هشام عرفات وزير النقل واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والهيئة القومية للانتاج الحربى، حيث قام بالتوقيع اللواء مهندس هشام ابو سنة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمر واللواء حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانتاج الحربى، وحضر فعاليات التوقيع قيادات وزارة النقل والانتاج الحربي ورئيس شركة المقاولون العرب.



صرح وزير النقل بأن البروتوكول يهدف لبدء التعاون بين وزارة النقل ووزارة الانتاج الحربى للاستعانة بما لديها من خبرات فى تطوير موانئ البحر الأحمر وذلك من خلال قيام الهيئة القومية للانتاج الحربى بتدبير عدد ( 2 ) مصنع ثلج سعة 20 طن يومياً لكل منهما وعدد ( 2 ) محطة تحلية مياه 200 م3 يومياً بميناء شلاتين و 300 م3 يومياً لميناء ابورماد، وعدد ( 2 ) محطة معالجة ثلاثية للمخلفات ومحطات وقود ومولدات كهربائية، وكل ما يلزم من اجهزة ومعدات واعمال كهروميكانيكية خاصة بميناءى الصيد بشلاتين وأبو رماد بقيمة 30 مليون جنيه.



ولفت الى ان التنفيذ سيكون طبقا لمعايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية.



واضاف انه سيتم الاستعانة بخبرات الانتاج الحربى فى انشاء شبكات الاطفاء ومكافحة الحريق والانذار بالمينائين طبقا للشروط والمواصفات والعروض المعتمدة من هيئة الثروة السمكية ومحافظة البحر الاحمر والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر واستشارى المشروع.



واوضح انه سيتم انشاء ميناء الصيد بمدينة ابو رماد على مساحة 70 الف متر مربع وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه ومن المنتظر ان تخدم 1450 سفينة بينما يقام ميناء شلاتين على مساحة 150 الف متر مربع وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه ومن المنتظر ان تخدم 1780 سفينة ويتضمن انشاء الميناءين ارصفة بحرية لوحدات الصيد بانواعها و خدمات لوجيستية ومبانى ادارية ومرافق وبنية تحتية.



كما يتضمن انشاء ساحات ومخازن مبردة و رافع سفن ( قزق ميكانيكى ) و مظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنع ثلج وصالات لفرز وتغليف الاسماك، كما يتم تزويدهما بخدمات اخرى من مبان للايجار ومسجد وبنوك وكافتريات و متاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة ( طرق – مياه – صرف – شبكة حريق – اتصالات).



ويأتى ذلك ضمن خطة الحكومة لتنمية وخدمة هذه المناطق وبعد تصديق رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 270 مليون جنيه لانشاء الميناءين، واشار الدكتور هشام عرفات الى أن هذا المشروع يجسد اهتمام الدولة نحو تنمية جنوب مصر وتطوير البنية التحتية للاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين لضخ اموال تساهم في تشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل وانشاء مجتمعات صناعية وتجارية جديدة.