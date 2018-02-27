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نقل وملاحة
السيطرة على حريق بميناء الإسكندرية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:48 ص
السيطرة على حريق بميناء شرق بورسعيد
أخر الأخبار
السيطرة على حريق بميناء شرق بورسعيد
معتز محمود
سيطرت لنشات الإنقاذ والحماية المدنية بميناء الإسكندرية على حريق نشب في كابينة إعاشة القاطرة "إسكندرية 3"، في الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء.
وجاء ذلك بعد أن تلقي مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء إشارة استغاثة من الخدمات البحرية، بنشوب حريق في القاطرة "إسكندرية 3"، أثناء تواجدها برصيف الخدمات البحرية.
وعلي الفور أرسل مركز العمليات إشارات للنشات الإنقاذ والحماية المدنية بالميناء، وتم تبليغ اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، وعلي الفور تحركت وحدات الإطفاء والإنقاذ، وتم إخماد الحريق، ولا توجد خسائر مادية أو بشرية والقاطرة جاهزة لتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليها.
ومن ناحية أخري، وجه اللواء بحري. مدحت عطية بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.
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