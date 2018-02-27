النقد الدولي يحذر من مخاطر المنازعات التجارية

كريستين لاغارد

خالد بدر الدين



أكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي يحقق نمواً واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية.



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن لاجارد أعلنت في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% في 2018 و2019، وهذه هى نفس التوقعات التى أعلنت عنها في يناير، لكنها أعلى من 3.7 % عام 2017.



وقالت لاجارد إن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحذرت من أن واضعي السياسيات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.



وأضافت لاجارد: ”نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم. نعلم من فترة أن ذلك سيحدث. لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح“.



وينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرق آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب لتغيرات تكنولوجية مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية.



وأضافت أنه قد يؤدي ذلك إلى الغاء بعض الوظائف لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ولا يوجد توجه واحد وعلى كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.



وقالت لاجارد: ”سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر، البعض سيختفي ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل“.