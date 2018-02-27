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سيــارات
صنى ولوجان تتصارعان على صدارة مبيعات الملاكى
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:44 ص
رينو لوجان
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رينو لوجان
شريف عيسى
توقع عدد من خبراء سوق السيارات، أن تشهد مبيعات الطرازات، العديد من التغيرات الهيكلة على مدار العام الجارى، على أن تشهد السوق استمرار تصدر «نيسان صنى» لقائمة الطرازات الملاكى الأعلى مبيعا بنهاية 2018، على أن تحتل «رينو لوجان» فى المركز الثانى.
واحتلت "لوجان" بنتائج أعمال سوق السيارات، والصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بنهاية 2017، المرتبة السادسة عشرة، فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعا، بعد تمكنها من بيع 2281 وحدة.
وتوقع الخبراء أيضا أن يشهد ترتيب "هيونداى فيرنا" المزيد من التراجع فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعا خلال العام، مع تراجع الإقبال على مبيعات التاكسيات.
وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة "السبع أوتوموتيف"، الموزع المعتمد لـ«نيسان» و"كيا" و"رينو" وغيرها، إننى أتوقع احتلال "رينو لوجان" المركز الأول فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعا فى السوق المحلية بنهاية العام الجارى، على أن تحصد "نيسان صنى" المرتبة الثانية، و«شيفورليه أوبترا» الثالثة.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوامل التى ستسهم فى تصدر "لوجان" للسوق، ومن بينها تمتعها بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها فى اتفاقية "أغادير" الموقعة مع السلطات المغربية، مما يجعل أسعارها ملائمة لمستويات الدخول المتوسطة، والتى تعد من أكثر الفئات الاجتماعية، تأثرا بموجة التضخم التى صاحبت قرار "التعويم".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الماضى، قدمت المصرية العالمية للسيارات "EIM"، الوكيل الحصرى لـ«رينو»، و"لوجان Face Lift"، الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إقبال الراغبين فى الشراء عليها.
وقال "السبع" إن احتلال "نيسان صنى" للمركز الثانى فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعا، يأتى فى ضوء اتباع "نيسان إيجيبت" سياسية تسعيرية عادلة لتلك الفئة، مقارنة بالطرازات المنافسة لها من العلامات الكورية أو الأوروبية، والتى شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار.
وأشار إلى أن غالبية المنافسين لـ«صنى» يعانون، خاصة المستوردين يخشون من زيادة الحصص الاستيرادية، وتكدس المخزون، رغم وجود طلب حقيقى عليها، إلى جانب غياب بعض الطرازات المنافسة لـ«صنى» من قبل المصنعين المحليين.
وأشار حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إلى أن العامل السعرى، هو المحدد الرسمى لمبيعات الطرازات، مؤكدا أن السوق مقبلة على تغيرات هيكلية كبيرة بعد التغيرات السعرية التى شهدتها على مدار العامين الماضيين.
وأكد أن المستفيد الأول من التغيرات السعرية، هى العلامات التجارية التى تمتلك خطوط التجميع المحلى، مثل "هيونداى" و"نيسان"، بالإضافة إلى الطرازات التى تتمتع بإعفاءات جمركية، فى إشارة إلى "رينو".
وأوضح أن "لوجان" سيكون لها دور ومكانة قوية فى سوق السيارات، خاصة مع التطور الكبير فى تصميمها، وتركيز الصانع الفرنسى، على تحسين الخدمات والمكونات المستخدمة فى السيارة، بخلاف الموديلات السابقة.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إنه من المتوقع أن تشهد سوق السيارات منافسة قوية بين كل من "نيسان صنى" و"لوجان" على صدارة الطرازات الأكثر مبيعا لسوق السيارات خلال العام الحالى، فى ظل التقارب السعرى بين كلا الطرازين فى ظل الامتيازات الجمركية التى يتمتعان بهما.
وتابع : "كما أن تراجع مبيعات التاكسى فى ظل التوجه لتطبيقات التنقل عبر الهاتف، مثل "أوبر" و"كريم" وغيرها تسببت فى تراجع مبيعات "فيرنا" من التكسيات.
وتوقع أن يستقر ترتيب الطرازات الأكثر مبيعا على تصدر "صنى" لمبيعات السوق، على أن تأتى "لوجان" فى المرتبة الثانية، و"جيلى إميجراند" فى المرتبة الثالثة، و"شيفورليه أفيو" فى المركز الرابع، ثم بعد ذلك "شيفورليه أوبترا".
وأوضح أن العامل السعرى وليس الأمان والمواصفات الفنية للسيارة، هو الخيار الحاسم فى ظل تراجع القوة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم.
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