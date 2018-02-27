هيرمس تستعد لإطلاق صناديق نقدية خلال 6 أشهر

السياسة النقدية

أحمد علي وأسماء السيد



قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن شركته تستعد لإطلاق وإدارة صندوقين نقديين خلال 6 أشهر.



وأضاف البواب، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء، أن أحد الصندوقين سيتخصص في فئة الصناديق النقدية الإسلامية.