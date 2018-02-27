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بورصة وشركات
هيرمس تستعد لإطلاق صناديق نقدية خلال 6 أشهر
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:36 ص
السياسة النقدية
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هيرمس : صفقات محتملة على أسهم الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية
السياسة النقدية
أحمد علي وأسماء السيد
قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن شركته تستعد لإطلاق وإدارة صندوقين نقديين خلال 6 أشهر.
وأضاف البواب، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء، أن أحد الصندوقين سيتخصص في فئة الصناديق النقدية الإسلامية.
هيرميس
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