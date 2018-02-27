الصحة: التعاقد مع 4 كليات طب وتطبيق منظومة متكاملة للرعاية الصحية

وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء

قال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه تم العمل على عدة محاور فى العملية الشاملة "سيناء 2018"، تمثلت فى المستشفيات وتجهيزها، وإمدادها بالقوى البشرية، وتوفير الدماء والإسعاف، ودعم المنظومة الصحية بالكامل.



أشار خلال كلمته أمام الرئيس السيسى، أنه تم تزويد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات، والتعاقد مع 4 كليات طب للاستعانة بالأستاذة لسد الاحتياجات من الأطباء، والقوى البشرية، فى التخصصات النادرة، وتقديم خدمات جيدة لأهالى سيناء.



لفت إلى أنه قبل بدء العملية بـ 48 ساعة، إمداد سيناء 41 طبيبًا 35 منهم حاصلين على المجاستير فى التخصصات المهمة، و6 منهم حاصلين على الدكتوراة.



لفت إلى أن الانتهاء من بناء إثنان من المستشفيات، تنفيذا لتعليمات الرئيس، لم يفتتحوا بشكل رسمى، تشغيلهم بشكل تجريبى أثناء فترة العمليات، ومستشفى بئر العبد المركزى، ومستشفى نخل المركزى، مشيراً إلى أنه تجهز المستشفيات منذ أكثر من 6 أشهر.





