هيرمس: حجم الأصول المدارة 12.5 مليار جنيه

هيرمس

أحمد علي وأسماء السيد



كشف خليل البواب، الرئيس التفيذي بقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية "هيرمس"، أن حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة ارتفعت بنسبة 20% في عام 2017.



وأضاف البواب، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأصول بلغ 12.5 مليار جنيه، وتستهدف رفع الحجم بنسبة 15% خلال عام 2018 الجاري.