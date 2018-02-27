بطاقات التموين

إجمالى كميات الدقيق المصروفة 4816 طنًا



قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الرئيس السيسى، أثناء افتتاح قيادة قوات شرق القناة، لمكافحة الإرهاب بسيناء، إن عدد الحاصلين على بطاقات تموينية، من سكان شمال سيناء 321 ألفًا و160 مواطنًا، من إجمالى 444 ألف مواطن، عدد سكان المحافظة، بنسبة 72 % من إجمالى السكان، حين أن إجمالى الحاصلين على بطاقات تموينية، بمختلف المحافظات 68 % من إجمالى الكثافة السكانية .



أشار إلى أنه صرف المقررات التموينية لأهالى سيناء بنسبة 80 خلال الشهر الجارى.



أوضح أن محافظة شمال سيناء تشمل 6 إدارات لمديريات التموين، تضم 32 مكتباً، وتخدم 228 بقالًا تموينًا، وبالنسبة لمشروع جمعيتى، يفضل الأهالى بسيناء نظام البقال التموينى، وإتباعه فى أغلب الأفرع بالمحافظة.



أضاف أن المخابز 128 مخبزًا، إضافة إلى 8 مخابز كبيرة، تابعة لجهاز الشرطة، وإجمالى كميات الدقيق المصروفة، عبارة عن 4816 طنًا، فى الشهر وهناك وفرة فى متوسط نصيب الفرد منها فى سيناء.





