EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين: 72 % من مواطنى شمال سيناء لديهم بطاقات تموينية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:31 ص
بطاقات التموين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"التموين: تبحث استيراد لحوم من الكونغو
التموين: ندرس طرح الشركة القابضة الغذائية فى البورصة
بطاقات التموين
إجمالى كميات الدقيق المصروفة 4816 طنًا
قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الرئيس السيسى، أثناء افتتاح قيادة قوات شرق القناة، لمكافحة الإرهاب بسيناء، إن عدد الحاصلين على بطاقات تموينية، من سكان شمال سيناء 321 ألفًا و160 مواطنًا، من إجمالى 444 ألف مواطن، عدد سكان المحافظة، بنسبة 72 % من إجمالى السكان، حين أن إجمالى الحاصلين على بطاقات تموينية، بمختلف المحافظات 68 % من إجمالى الكثافة السكانية .
أشار إلى أنه صرف المقررات التموينية لأهالى سيناء بنسبة 80 خلال الشهر الجارى.
أوضح أن محافظة شمال سيناء تشمل 6 إدارات لمديريات التموين، تضم 32 مكتباً، وتخدم 228 بقالًا تموينًا، وبالنسبة لمشروع جمعيتى، يفضل الأهالى بسيناء نظام البقال التموينى، وإتباعه فى أغلب الأفرع بالمحافظة.
أضاف أن المخابز 128 مخبزًا، إضافة إلى 8 مخابز كبيرة، تابعة لجهاز الشرطة، وإجمالى كميات الدقيق المصروفة، عبارة عن 4816 طنًا، فى الشهر وهناك وفرة فى متوسط نصيب الفرد منها فى سيناء.
سيناء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا