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عقـــارات
الإسكان: تطوير 5 مناطق غير آمنة ببورسعيد
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:29 ص
مدبولى 7777
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مدبولى 7777
بها 1836 وحدة سكنية بتكلفة 481 مليون جنيه
صديق: الانتهاء من تطوير "هاجوج – الإصلاح – الجناين" آخر يونيو
بدور إبراهيم :
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تطوير 5 مناطق غير آمنة بمحافظة بورسعيد، بها 1836 وحدة سكنية، بتكلفة 481.7 مليون جنيه، وسوق عشوائية بها (108 وحدات تجارية، و12 مخزناً)، بتكلفة 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق انتهى من تطوير 3 مناطق غير آمنة بالمحافظة، بها 4104 وحدات، بتكلفة 506.9 مليون جنيه، وسوق عشوائية بها 126 وحدة بيع، بتكلفة 16.7 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمناطق الجاري تطويرها، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يجري تنفيذ مشروع تطوير مناطق هاجوج – الإصلاح – الجناين، بحي الجنوب، وبه 860 وحدة سكنية (43 عمارة)، بتكلفة 176 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، حيث يجري تشطيب 30 عمارة، بخلاف 13 عمارة فى مرحلة الهيكل الإنشائى، ويتم تنفيذ أعمال المباني بها، كما يجري تنفيذ أعمال المرافق (تم الانتهاء من الصرف الصحي، وبدأت أعمال رصف الطرق)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه يونيو 2018، ومشروع استكمال زرزارة المرحلة الثالثة، بحي الضواحي، وبه 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، بتكلفة 82.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 85 %، حيث تم الانتهاء من 15 عمارة وجاهزة للتسكين، وتم تسليم 11 عمارة منها، ويجري تسليم الـ4 الأخرى، بالإضافة إلى 11 عمارة فى مرحلة التشطيب، منها 5 عمارات يجري دهان الواجهات بها، و6 عمارات يجري تنفيذ أعمال المحارة للواجهات بها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه يونيو 2018.
وأضاف: يجري أيضاً تنفيذ مشروع استكمال تطوير عزبة أبوعوف، بحي الزهور، وبه 352 وحدة سكنية (22 عمارة) بالإضافة إلى 352 حظيرة، بتكلفة 223 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2018، بجانب تنفيذ مشروع إنشاء سوق القنال الداخلية بحي الزهور، وبها (108 وحدات تجارية، و12 مخزناً)، بتكلفة 35 مليون جنيه، كبديل للأكشاك والفروشات العشوائية بسوق القنال الداخلية بحي العرب، وشارع البترول بحي الضواحي، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.
وبشأن المناطق التي تم الانتهاء من تطويرها بمحافظة بورسعيد، أشار المهندس إيهاب محمود الحنفى، منسق عام الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات بصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة زرزارة بمرحلتيها الأولي والثانية، وبه 2136 وحدة سكنية، بتكلفة 145.7 مليون جنيه، وتم الانتهاء من التسكين، ومشروع تطوير منطقة القابوطي بمرحلتيها الأولي والثانية، وبه 1008 وحدات سكنية، بتكلفة 144.7 مليون جنيه، وتم الانتهاء من التسكين، ومشروع تطوير منطقة عزبة أبوعوف، وبه 960 وحدة سكينة، بتكلفة 216.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من التسكين، بجانب الانتهاء من إنشاء وتشطيب سوق لوحدات الموبيليا المستعملة، وبها 126 وحدة بيع، بتكلفة 16.7 مليون جنيه، وفي انتظار قرار المحافظة لبدء تسليم الوحدات للمستحقين.
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