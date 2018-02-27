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عقـــارات
الإسكان: برنامج طموح لربط سيناء بالوطن
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:28 ص
مصطفى مدبولى 1
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى 1
أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تتبنى برنامجًا طموحًا لربط سيناء بالوطن، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، ومراجعة جميع الدراسات، التى أجريت منذ تحرير سيناء، حتى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومخطط التنمية العمرانية 2052.
أشار إلى أنه يجرى التطوير الكامل للمدن الرئيسية، والتابعة، والقرى، وشبكة الطرق الرئيسية، والفرعية، ومناطق الآثار، والمحميات الطبيعية لوضع سيناء فى طريق التنمية، وربطها بمنظومة الوطن.
لفت إلى أنه عند وضع رؤية مصر 2052، كان المخطط أن عدد سكان سيناء يتجاوز 8 ملايين نسمة، ويكون بها 3 ملايين فرصة عمل، فى المرحلة الأولى، من هذا المخطط بحلول 2027 يكون عدد سكان سيناء 3.5 مليون نسمة، وعدد فرص العمل بها 1.2 مليون، مؤكدًا أن ذلك يعد ركيزة المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة اليوم، بهدف تحقيق المرحلة الأولى فى أسرع وقت.
أشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسى باختصار الوقت، فى تنفيذ هذا المخطط، لتكون سيناء بموقعها المميز منطقة عالمية، وليست محلية فقط، وتجذب الاستثمارات مع حجم المشروعات الكبرى، الموجودة فى منطقة قناة السويس، ومنطقة المزارع السمكية، وشرق التفريعة، وباقى المدن لتصبح سيناء منطقة عالمية.
سيناء
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