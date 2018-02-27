وزير الزراعة يبحث استعدادات موسم حصاد القمح بالوادي الجديد

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الصاوي أحمد



بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تكثيف سبل التعاون لدعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة.



وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، تطوير الشون بالمحافظة ورفع كفائتها، فضلاً عن إنشاء مراكز للتجميع، استعدادًا لموسم حصاد القمح، والتيسير على مزارعي المحافظة خلال عمليات توريد المحصول.



واستعرض الجانبان الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل النهوض بإنتاج وصناعة التمور، خاصة وأن محافظة الوادي الجديد من أهم المحافظات التي تشتهر بزراعات النخيل وإنتاج التمور فائقة الجودة، مما يعطيها ميزة نسبية في جذب الاستثمارات في هذا المجال.



وأكد وزير الزراعة، أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة بالاستثمار، وبها فرص استثمارية زراعية كبرى في المجالات المختلفة، من إنتاج نباتي وحيواني وداجني، لافتاً إلى أهمية التركيز على مشروعات الاستثمار الداجني بالمحافظة، نظراً لأهمية هذا القطاع وما تتمتع به المحافظة من مقومات تؤهلها لإقامة مشروعات عملاقة في هذا المجال، بما سيكون له دور هام في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.



وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمحافظة، من أجل دعم مزارعيها وصغار مربيها، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، لافتاً إلى أنه يجرى تطوير الميكنة الزراعية بمحافظة الوادي الجديد لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين، وبأسعار مميزة، كذلك المساهمة في عمليات الحصاد لمحصول القمح.



وأشاد محافظ الوادي الجديد بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تحقيق التنمية الزراعية المحافظة، وإرسال القوافل البيطرية والإرشادية للمحاصيل المختلفة إليها، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون في هذا الشأن وزيادة عدد القوافل التي يتم إرسالها إلى المحافظة.