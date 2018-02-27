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عقـــارات
قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة 24 ساعة.. غدًا
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:15 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، عن قطع المياه عن المناطق التالية: (جزيرة محمد – طناش – الوراق – بشتيل – كومبره – كفر حكيم – إمبابة – العجوزة – المهندسين – أرض اللواء – بولاق الدكرور – كفر طهرمس – أول فيصل ومتفرعاتهم)، لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الأربعاء 28/2/2018 وحتى الساعة 8 صباح يوم الخميس 1/3/2018.
وأوضحت أن ذلك نظرًا لأعمال تحويلات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحطة البوهي بإمبابة.
شركة مياه الشرب
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