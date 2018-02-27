قيادات الشركة: تمويلى تتبنى إستراتيجية توسعية تستمر 3 أعوام

قيادات شركة تمويلى

❏ التركيز على الربحية دون إغفال المسؤولية الاجتماعية فى توفير التمويل



أحمد الدسوقى ـ منى عبد البارى



تتبنى شركة «تمويلى»، للتمويل متناهى الصغر، التى حصلت على الرخصة المؤقتة مؤخرا إستراتيجية طموحة تسعى لتنفيذها خلال 3 أعوام المقبلة.



تعتمد الإستراتيجية التى أفصحت عنها قيادات الشركة فى حوار مع «المال»، على 3 محاور أساسية، يتصدرها ضخ تمويلات بين 100 إلى 700 مليون جنيه، خلال 3 أعوام، للتوسع جغرافيا عبر افتتاح 50 فرعاً، بينما يركز المحور الثالث على الخدمات التكنولوجية بشكل كبير لتوفير التمويلات للعملاء فى أسرع فترة ممكنة.



توقعت قيادات الشركة الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.



قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تخطط لاختراق السوق بمنتجات جديدة، ومحفظة تمويلية قيمتها 100 مليون جنيه فى العام الأول.



أكد أن الشركة تسعى إلى تـعزيز الشمول المالى، باعتبار أنه مفهوم لم يصل بعد إلى مرحلة النضج المستهدف فى السوق المصرية، والعمل على توفير وتطوير وسائل التمويل وتعزيز مفهوم الكفاءة، والاستدامة لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى.



لفت إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يقدر 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %40 لشركة أيادى للاستثمار والتنمية، و%30 لشركة إن أى كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومى، و%30 لشركة البريد للاستثمارالمملوكة بالكامل لهيئة البريد المصرية.



أشار أبو العزم إلى أن إستراتيجية الشركة لا تزال طى الدراسة، وقابلة للتعديل.



كشف عن استهداف الشركة الوصول بحجم محفظتها الائتمانية إلى 700 مليون جنيه، فى الأعوام الثلاثة الأولى من عملها.



لفت إلى أن 100 مليون جنيه تخصص لتمويلات العام الأول، تقوم الشركة بإجراء مفاوضات جادة مع 5 بنوك عاملة بالقطاعين العام والخاص، متوقعاً الحصول عليها عقب الرخصة النهائية.



يتابع: «المحور الثانى للخطة يعتمد على التوسع جغرافيا من خلال افتتاح 50 فرعاً خلال 3 أعوام، بمتوسط 15 فرعاً سنويا، وأن تواجد هيئة البريد بهيكل ملكية الشركة يسهل كثيرا من عملية انتشار شركته».



أكد أن الشركة تركز فى توسعاتها جغرافيا على الوجهين القبلى والبحرى نظرا لحاجة هذه المناطق إلى نوعية التمويلات.



يذكر أنه تعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، وأكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتسعى شركات "سندا" و"أمان" لاقتحام القطاع التمويلى، وتمكنا من الحصول على الترخيص المؤقت لممارسة النشاط من هيئة الرقابة المالية.



وأوضح أنه تشمل أسباب النمو، الخفض المتوقع لأسعار الفائدة العام الحالي- قدرته بنوك استثمار بين 1 و%2 - وبرنامج البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تقوم من خلاله البنوك بضخ القروض تصل إلى 200 مليار جنيه، بفائدة %5 سنويا، والتوسع فى أنظمة الدفع الإلكترونى، والمحافظ الإلكترونية.



قال إن العام الحالى يشهد ما يشبه عملية "فلترة" للشركات، ما يترتب عليه رسم خريطة جديدة لقطاع التمويل متناهى الصغر، بداية 2019.



يرى أبو العزم أن نهاية العام، يعاد ترتيب الشركات، ويحتفظ السوق باللاعبين الكبار، مع دخول لاعبين جدد، بجانب توجه الشركات لإعادة هيكلة شبكات فروعها، كما رجح دخول مستثمرين أجانب للسوق.



يتوقع أبو العزم أن يواجه أصحاب الممارسات غير القانونية بقطاع التمويل متناهى الصغر مخاطر الخروج من السوق هذا العام، مشيرًا إلى أنه تشمل هذه الممارسات توفير تمويلات استهلاكية باعتبارها تمويلات متناهية الصغر، ما يؤدى لتحمل العميل أعباء ليس هناك أى عائد منها.



توقع أبو العزم أن تشهد السوق خلال 5 أعوام المقبلة عمليات استحواذ واندماج بالقطاع فى ضوء ارتفاع عدد الشركات العاملة بالقطاع، وصدور قانون التمويل متناهى الصغر، الذى يشمل التأمين والتأجير التمويلى للقطاع.



يرى أبو العزم، أن تركيبة الشراكات المختلفة داخل المؤسسات، ودخول الحكومة ممثلة فى هيئة البريد، والبنوك، كالبنك العربى الإفريقى بشركته "سندة"، وبنوك الاستثمار كاستحواذ هيرميس على "تمويلي"، تفتح شهية المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصرية.



أضاف أن قطاع التمويل متناهى الصغر شهد حركة متسارعة خلال العامين ونصف الماضيين، ساهمت فى سد نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية فى ضوء تعاون هيئة الرقابة المالية، واتحاد التمويل متناهى الصغر، والبنوك، واتحاد التمويل متناهى الصغر، لتعزيز آلية الشمول المالى.



أضاف: "يستمر ذلك فى 2018، وما تلاه من أعوام، حيث يتيح الانخفاض التدريجى لسعر الفائدة توفير تمويلات مناسبة بأسعار ملائمة، ما يعزز نمو القطاع الذى يساهم بنحو 95% من المشروعات بالاقتصاد، وما يتراوح بين 5 : %6 من فرص العمل".



وكشف أبو العزم عن أن بعض الشركات المانحة للتمويلات متناهية الصغر تفرض فائدة بين 29 و%60، فى السوق الرسمية، وهناك إقبالا عليه، وتوفير التمويل فى أسرع وقت وبضمانات مناسبة للعملاء أفضل من فائدة منخفضة، مع التأخر فى منح الأموال، نظرا لحساسية المقترض لتوقيت التمويل أكثر من من سعر الفائدة المرتفع، فيما تبلغ الفائدة فى القطاع غير الرسمى بين 100 إلى %150.



قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن المحور الثالث للخطة يتمثل فى بناء منظومة تكنولوجية قوية، لتيسير وتسريع عملية صرف القروض للعملاء خلال فترة زمنية بين 48 و72 ساعة فقط، وتتراوح قيم القروض بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، طبقًا للقانون.



أعرب عن رغبته فى إدخال تعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة لكى تتماشى مع وضع السوق الراهن.



لفت إلى أن الشركة تعكف حاليا على تعزيز بنيتها التكنولوجية داخليا، وبناء هيكلها الإدارى ليضم أفضل الكوادر فى القطاع، مع الاتجاه للاستعانة بعدد من الكوادر العاملة بالقطاع.



يقول خورشيد، إنه من المتوقع أن تستغل "تمويلي" فروع البريد فى عملية تحصيل ومنح القروض، وتعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات البريد للاستقرار على آلية استفادة الشركة من خدمات الأخير.



أوضح أنها تطرح أكثر من منتج تأمينى متناهى الصغر، خلال العام الحالى بالتعاون مع الشركات المتخصصة، لافتا إلى أنه لم يستقر بعد على شكل هذه المنتجات.



كشف عن توقعاته لمستقبل قطاع التمويل متناهى الصغر العام الحالى، والتحولات المرجح حدوثها، مقارنة بوضع السوق العام الماضى.



ويرجح أن يشهد القطاع تحولات جذرية، وانطلاقة جديدة خلال العام الجارى، مع دخول 5 أو 6 شركات جدد للسوق، تنتمى للقطاعين العام والخاص. أشار إلى أن الشركات تساهم فى سد %50 من الفجوة التمويلية للقطاع، البالغة 10 مليارات جنيه سنويا.