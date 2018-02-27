جهاز مدينة الشروق يستمع لمشاكل السكان ومقترحاتهم للتطوير

المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق

المال - خاص



صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم عقد لقاءات دورية مع سكان المدينة، لمناقشتهم والاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول التطوير، بجانب إطلاعهم على خطة المشروعات المختلفة، والتي ستحولها إلى واحدة من أفضل مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق حياة أفضل لسكانها.



وقال الشربينى: يتم عقد لقاءات دورية مع السكان كل أسبوع، وتقسيم أحياء المدينة، بحيث يتم عقد لقاء مع الممثلين عن كل حى مرة على الأقل في الشهر، مضيفاً أن تلك الاجتماعات تضفى جواً من التعاون المثمر بين سكان المدينة والجهاز.