النيل العامة لإنشاء الطرق ترصد 87 مليون جنيه لتطوير أسطول معداتها

النيل العامة لإنشاء الطرق

المال ـ خاص



رصدت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بوزارة النقل- ما يقرب من 87 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، موزعة بواقع 70 مليوناً لرفع كفاءة وتطوير المعدات الحالية، وشراء معدات جديدة منها جريدر، و2 هراس أتربة بقيمة 17 مليون جنيه.



قال على عياد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن المعدات الجديدة التى تعاقد عليها تحقق طفرة فى المشاريع، التى تنفذها الشركة لصالح الغير، لافتاً إلى أنه يستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى 2017ـ2018، مقارنة 2.5 مليار، تنفيذها فى خطة العام الماضى بزيادة تصل إلى %39، عن المستهدف للشركة فى نفس العام، بعدد مشروعات بين 65 70 مشروعًا، معظمها فى قطاع الطرق والكبارى.



ذكر عياد، أن الشركة بدأت مباحثات مع محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية لاستغلال قطعة أرض بمساحة 9100 متر مربع، فى منطقة محرم بك، مشيراً إلى أنه تشكلت لجنة مشتركة بين الطرفين لتحديد أوجه الاستغلال الأمثل، ونسب الشراكة بين المحافظة والشركة.



لفت إلى أنه كلف أحد مكاتب التطوير والتسويق العقارى، لترويج قطعة أرض مساحتها 60 ألف متر مربع، مملوكة للشركة فى منطقة الهايكستب، على الشركات العالمية، مشيراً إلى أن موقع المنطقة متميز، ويمكن إنشاء مخازن كبرى على الأرض، لا سيما أنها أمام مطار القاهرة.



أوضح رئيس مجلس إدارة النيل العامة، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من تجهيز مقرها الجديد فى منطقة الهايكستب، على مساحة 1800 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، والمقر تجهز ذاتيا، من خلال الإمكانات الموجودة بالشركة من العمالة والمعدات، وورش النجارة والسباكة وغيرها.



عن مشروعات الشركة فى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، قال: "أسندت 5 قطاعات للشركة فى المرحلة الثالثة، موزعة بواقع 30 كلم فى طريق "القاهرة - أسيوط الغربي" المقرر تطويره، وتنفيذ 40 كم بطريق "6 أكتوبر – الواحات"، إلى جانب 35 كم على طريق" سفاجا - مرسى علم"، و40 كم على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" فضلاً عن تنفيذ 4 كم على طريق "السويس - النفق أحمد حمدي"، وإنشاء كوبرى علوى، لافتاً إلى أن تكلفة تلك الأعمال تصل إلى 1.9 مليار جنيه".



لفت إلى أن الشركة تستكمل أعمال تنفيذ محور طما، مقرر إنشاء 4 أنفاق، و3 برابخ، بطول 1.5 كيلو متر، بتكلفة 40 مليون جنيه، والانتهاء من الأعمال خلال أيام.



تابع: "الشركة تنفذ أعمالاً بقيمة تصل إلى مليار جنيه فى محافظة جنوب سيناء، لافتاً إلى أنه مقرر تنفيذ أعمال تطوير طرق من دهب إلى نويبع بأطوال 80 كم، إلى جانب تنفيذ طريق «سعال كاترين»، بطول 75 كم خلال فترة 7 أشهر من الآن".



أوضح أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات لصالح الهيئات التابعة لوزارة النقل، منها هيئة سكك حديد مصر، لافتاً إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير فى 13 محطة من إجمالى 32 محطة سكة، موضحاً أن نسب التنفيذ فى 20 محطة تصل إلى %90، وتسليم 47 مزلقانًا، وجار تسليم 6 أخرين، إلى جانب العمل فى تنفيذ 22 مزلقانا، موضحا أن حجم الأعمال التى تنفذها الشركة لصالح هيئة سكك حديد مصر تقترب من 200 مليون جنيه.



أوضح أن تطوير المزلقانات مرتبط بعدد من العوامل، منها ضرورة إزالة التعديات، على أملاك الهيئة، الأمر الذى يتطلب موافقة من جهات أخرى للتعامل مع مثل تلك التعديات، إلى جانب التنسيق اللازم مع المقاول المنفذ لتطوير نظم إشارات كل خط سكة حديد.



تابع: "الشركة تنفذ أعمالًا لصالح الهيئة القومية للأنفاق، منها تحويل المرافق للمرحلة الأخيرة فى الخط الثالث من محطة هليوبوليس إلى المطار بتكلفة 120 مليون جنيه، فضلاً عن تحويلات مرافق أولى مراحل الخط الرابع، وإجراء تحسين وتطوير 38 محطة مترو فى خطى المترو «الأول والثانى»، ومحطة علوية فى منطقة المرج الجديدة، لصالح الشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق.



أوضح أن شركته تنفذ العديد من المشروعات لصالح أجهزة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، منها تنفيذ عملية تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقى برج العرب بطول 12 كم بالإسكندرية، بتكلفة 74.97 مليون، وأعمال الطرق مرحلة ثانية لمنطقة 100 فدان لمشروع الإسكان الاجتماعى فى المنطقة الجنوبية الشرقية فى أسيوط الجديدة، بتكلفة 14.3 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق للربط بين وصلة الجيش، والكتلة العمرانية، وازدواج طريق المنيا أسيوط من كمين الصفا، حتى وصلة طريق الجيش بمدنية المينا الجديدة، بتكلفة 45 مليون جنيه.



تابع: من المشروعات ايضاً، تنفيذ أعمال للمشروع القومى ابنى بيتك فى مدنية اسوان الجديدة بتكلفة 16 مليوناً، الى جانب توسعة وتقوية طريق السادات كفر داود بعرض 12 م، بتكلفة 70.04 مليون جنيه.