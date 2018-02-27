المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية

❏ عبد المعطى: تنسيق بين «الرقابة المالية» و«المركزى» لمحاصرة غير المسجلة



ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى



وضع مشروع قانون التأمين الجديد، الذى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من مسودته النهائية، اشتراطات جديدة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة.



وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إن أبرز الاشتراطات الجديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لتأسيس الصندوق، من 1000 إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن فلسفة زيادة الحد الأدنى مرتبطة بمحاصرة عشوائية إنشاء الصناديق الخاصة، إضافة إلى عدم ملائمة القيمة المحددة فى القانون 54 لسنة 1975 للأوضاع الاقتصادية الحالية.



ويقصد بصندوق التأمين الخاص، كل نظام فى أى جمعية، أو نقابة، أو هيئة، أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى، تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامها الأساسى أن تؤدى إلى أعضائها، أو المستفيدين منها تعويضات، أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية، أو معاشات محددة، فى عدة حالات منها زواج العضو، وذريته، أو بلوغه سناً معينة، أو وفاته، أو من يعوله، إضافة إلى التقاعد عن العمل، أو ضياع مورد الرزق، علاوة على عدم القدرة على العمل بسبب المرض، أو الحوادث، أو - أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.



وكشف «عبد المعطى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من الوارد أن ينص مشروع قانون التأمين الشامل- الذى يضم شركات التأمين وإجبارى السيارات والصناديق- على وضع حد أدنى لعدد المشتركين، أثناء تأسيس الصناديق.



وبلغ إجمالى عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة 633 صندوقا، بنهاية 2015، وفقا للاحصاءات الرسمية المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأكد «عبد المعطى» أن الرقابة المالية تنسق مع البنك المركزى لمحاصرة صناديق التأمين غير المسجلة، من خلال تجميد حساباتها فى البنوك المصرية، على أن يتم فك الحظر بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لتسجيل الصندوق، وإخضاعه لرقابة الهيئة.



وأشار إلى أنه فى حال رفض القائمين على الصناديق غير المسجلة تقنين أوضاعهم فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين.