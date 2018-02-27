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اقتصاد وأسواق
غلق 9 منشآت طبية غير حكومية بالإسماعيلية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:57 ص
يس طاهر
أخر الأخبار
يس طاهر
نادية صابر
أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية القرار رقم 119 لسنة 2018 بالغلق الادارى لعدد 9 منشآت طبية غير حكومية وذلك لوجود مخالفات قانونية.
وأوصت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بالغلق الإدارى لتلك المنشآت لوجود عدد من المخالفات والسلبيات والتى تم إدراجها بمحاضر اثبات الحالة في ديسمبر الماضي، وتشمل تلك المخالفات عدم وجود ترخيص مكان ومكافحة عدوى ولا يتم التخلص من النفايات وعدم وجود غرفة تعقيم مطايقة للمعايير ووجود أدوية منتهية الصلاحية.
وزارة الصحة
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