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اقتصاد وأسواق
إقالة وزيرة يونانية لتلقيها إعانة حكومية لا تستحقها
الثلاثاء 27 فبراير 2018 01:17 ص
وزيرة الدولة لشئون العمل اليونانية
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وزيرة الدولة لشئون العمل اليونانية
متابعات
أقالت الحكومة اليونانية وزيرة الدولة لشئون العمل بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن على الرغم من تجاوز دخلها السنوي حاجز نصف مليون دولار وامتلاكها لعقارات.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية،، قال مسئولون حكوميون في اليونان أمس الاثنين- إن رئيس الوزراء وافق على إقالة رانيا انتونوبولوس من منصبها بعد تلقيها حوالي أكثر من 28 ألف دولار كإعانة خلال عامين فقط.
جدير بالذكر أن انتونوبولوس متزوجة من وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني ديمتري باباديمتريو، والذي لم يبد تعليقاً حول إقالة زوجته.
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