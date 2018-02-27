الإليزيه: ماكرون يزور واشنطن ٢٣ أبريل المقبل

في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ انتخاب ترامب

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أعلن قصر الاليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلبي دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل.



ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الاليزيه - في بيان له - أن زيارة الدولة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة ستعد الأولى لزعيم أجنبي منذ انتخاب دونالد ترامب، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين والحليفين وكذلك قوة العلاقات بين الرئيسين.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن برنامج الزيارة - قيد الإعداد حاليًا - وسيتضمن اجتماع عمل بالبيت الأبيض ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا ومأدبة عشاء رسمية وعدة مراسم بروتوكولية. أعلن قصر الاليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلبي دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل.ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الاليزيه - في بيان له - أن زيارة الدولة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة ستعد الأولى لزعيم أجنبي منذ انتخاب دونالد ترامب، وتعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين والحليفين وكذلك قوة العلاقات بين الرئيسين.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن برنامج الزيارة - قيد الإعداد حاليًا - وسيتضمن اجتماع عمل بالبيت الأبيض ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا ومأدبة عشاء رسمية وعدة مراسم بروتوكولية.