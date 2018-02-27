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اقتصاد وأسواق
الجارحى: ندرس زيادة الأجور والمعاشات بداية العام المالى المقبل
الثلاثاء 27 فبراير 2018 12:54 ص
أجور الموظفين 556
أخر الأخبار
أجور الموظفين 556
أحمد صبرى
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الحكومة تدرس زيادة الأجور والمعاشات بداية العام المالى المقبل، موضحا أن حجم أموال المرتبات فى الميزانية الحالية تقارب 240مليار جنيه.
وأشار فى لقاء مع برنامج مساء DMC على قناة dmc إلى أنه لا توجد نية لتقليص عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد أن هناك تضخما فى أعداد العمالة فى وقت مابعد الثورة وهو ما استهلك حجم كبير من الميزانية .
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