EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مسؤول ملاحي: التكتل البحري العربي صعب التحقق
الإثنين 26 فبراير 2018 11:23 م
ميناء راشد في دبي
أخر الأخبار
ميناء راشد في دبي
معتز محمود
قال الكابتن جمال فكرى ممثل غرفة للتوكيلات الملاحية بالامارات العربية المتحدة،رئيس شركة البحر الأحمر لادارة السفن بدبى أن الاتجاه لتكوين تكتل بحرى عربى صعب التحقيق ،نظرا لتباين الدول العربية وامكانيتها المتاحة .
وأضاف خلال مشاركته فى فعاليات "ورشة عمل التكتل البحرى العربى بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى"، أنه من الضرورى إعادة هيكلة النقل البحرى وفصله عن وزارة النقل المصرية، لافتا إلى أن مصر فى موقع جغرافى متميز .
وأشار فكرى إلى أن الفترة التى كان هناك فيها وزارة مستقلة للنقل البحرى شهدت طفرة فى إعداد السفن المصرية وبلغ عددها نحو١٧٦ سفينة.
وأشار ممثل غرفة للتوكيلات الملاحية بالإمارات العربية المتحدة،رئيس شركة البحر الأحمر لإدارة السفن بدبى أن التكتل العربى كان موجود وناجح عبر شركة الملاحة البحرية العربية ، لافتا إلى أنه من الأجدى إخراج الشركة من الأزمة وحل أى مشكلات متعلقة بها
يشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية استضافت فعاليات "ورشة عمل التكتل البحرى العربى" اليوم الأثنين بقاعة الأجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية فى ابى قير بالإسكندرية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب فى دورته رقم 30 اكتوبر 2017 .
وخططت ورشة عمل التكتل البحرى العربى لمناقشة عدة محاور هامة منها مفهوم التكتلات البحرية ورؤية الاتحادات العربية بشأنها وشرح للوضع الحالى للتجارة العربية والوضوع البحرى بين الدول .
كما تناقش ورشة العمل الرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل بحرى عربى , وعرض نماذج لتكتلات بحرية فى دول عربية إلى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية أجنبية .
ويأتى ذلك بينما يتضمن اليوم الثانى لورشة العمل غدا الثلاثاء , مائدة مستديرة تناقش المخطط العام للتكتل البحرى المقترح , وألية عمل التكتل البحرى، الأشكال المختلفة للتبعية الفنية والادارية للتكتلات البحرية , معوقات التنفيذ , قبل عرض النتائج والتوصيات .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا