التمثيل التجارى: 230 مليون دولار التبادل التجارى بين مصر وبولندا

منذ مطلع يناير حتى يوليو2017



سمر السيد:



كشفت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجارى المصرى التابع لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والجمارك البولندية، أن حجم التبادل التجارى المشترك بين مصر وبولندا سجل فى الفترة منذ مطلع يناير حتى يوليو2017 نحو 230.6 مليون دولار توزعت بين 150 مليون صادرات بولندية و80.6 مليون صادرات مصرية.



أضافت البيانات أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين سجل فى عام 2016 نحو 498.9 مليون دولار ، وبلغت الصادرات البولندية نحو 373.3 مليون بينما سجلت الصادرات المصرية نحو 125.6 مليون .



يشار إلى أن وفد رجال أعمال بولندى بدأ زيارة لمصر يوم أول أمس السبت لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية.



وتتمثل شركات الوفد فى شركة "Boryszew " العاملة بقطاع غيار تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها وشركة Track-tec المتخصصة بمجال تصنيع وإنشاء قضبان خطوط السكك الحديدية بمختلف انواعها .



كما تضمن الوفد شركة PBG ” " بمجال المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة والمياه الجوفية وكذلك "Huta Bankowa " لانتاج عجلات القطارات والترام شركة "Baterpol " لإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة وعدد من المخلفات الصناعية .



