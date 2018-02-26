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اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول تعاون بين اتصالات والإنتاج الحربى
الإثنين 26 فبراير 2018 09:51 م
بروتوكول تعاون بين اتصالات والإنتاج الحربى
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بروتوكول تعاون بين اتصالات والإنتاج الحربى
المال – خاص :
وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وقام الدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي باتصالات مصر، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وشركة اتصالات مصر.
ويتضمن البروتوكول، التعاون الفني بين الجانبين في كافة المجالات، لتبدأ الهيئة توريد مولدات كهربائية، طفايات حريق، أجهزة تكييف، خلايا شمسية، كبائن ولوحات كهربائية، بالإضافة للاستفادة من الخبرات التراكمية لشركة الاستثمارات الهندسية والأعمال المدنية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأكد الدكتور وزير الدولة للإنتاج الحربى، على أهمية الاتفاقية باعتبارها تأتي في إطار التكامل بين أقطاب الصناعات المختلفة في السوق المصري.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي أحد أذرع وزارة الإنتاج الحربي، ونسعى من خلالها لتصنيع منتجات ذات تكنولوجيات متقدمة وبجودة عالية وبأسعار منافسة، ونستهدف من خلالها تغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
وعبر الدكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج، عن سعادته بالتعاون مع شركة بحجم اتصالات مصر.
وأكد أن هذا التعاون يأتي بعد وجود توافق في الرؤى، بالإضافة إلى أن اتصالات صاحبة خبرات كبيرة ولديها رصيد من الثقة لدى ملايين المصريين وهو ما يدفعنا للتعاون بحماس شديد في المرحلة المقبلة.
وفي ضوء اعتماد اتصالات على أحدث منتجات ومكونات انتاج في الأسواق العالمية، فإن تعاونها مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي يأتي بعد دراسة وبحث للمنتجات المدنية الصادرة عن مصانع الهيئة، والتي بينت أن العديد من تلك المنتجات لا تقل جودة عن مثيلتها في الأسواق، وتتوافر فيها كافة المواصفات العالمية.
من جانبه أعرب المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر عن سعادته بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج، والتي أكدت من خلال منتجاتها على جودة المنتج المصري، وأنه لا يقل جودة عن نظيره من المنتجات العالمية.
وأشار إلى أن هذا النجاح في يؤكد على وجود خبرات كبيرة بالهيئة وانضباط لفريق العمل، وهي ما شجع اتصالات على التعاون المشترك.
وأكد خالد حجازي أن هذا التعاون يأتي لتأكيد ريادة اتصالات في دعم وإعطاء الأولوية لاستخدام المنتج المحلي، وجاء بعد عقد قيادات شركة اتصالات العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية لخطوط الإنتاج المدني بالمصانع الحربية، والتي تبين انها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا وقادرة على تغطية احتياجات اتصالات المتنامية وتوسعاتها في السوق المصري.
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