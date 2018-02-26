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سيـــاســة
الحريري يتلقى دعوة سعودية لزيارة المملكة
الإثنين 26 فبراير 2018 09:45 م
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
أخر الأخبار
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
رويترز
ذكر المكتب الصحفي لرئيس وزراء اللبناني سعد الحريري أنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.
وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت ”السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة“.
ودفعت استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها في بث تلفزيوني من الرياض في نوفمبر الماضي، لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران. وعاد رئيس الوزراء إلى بيروت بعد أسابيع وعدل عن استقالته.
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