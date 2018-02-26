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استثمار
أسمنت سيناء : 500 مليون دولار استثمارات المصنع.. ولا زيادة العام الحالي
الإثنين 26 فبراير 2018 08:56 م
أسمنت سيناء
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أسمنت سيناء
محمود زكي
كشف الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، أن استثمارات المصنع في سيناء تجاوزت 500 مليون دولار.
وأضاف للمال، على هامش مؤتمر شباب شمال الصعيد، أنه خلال العام الحالي لا يستهدف زيادة استثمارت المصنع، مشيرًا إلى أنه في الفترة الحالية لا توجد زيادة في الاستثمارات؛ بسبب محاربة الإرهاب في سيناء.
وأوضح أنه يدعم الدولة في حربها على الإرهاب بسيناء، وبعدها يمكن زيادة الاستثمارات في مصنع الأسمنت، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج السنوي بلغ 3 ملايين طن.
وأكد أنه يستهدف تمويل 30 مشروعًا لشباب محافظات شمال الصعيد، على أن تقوم جامعات الفيوم وبني سويف والمنيا بتشكيل لجنة لاختيار المشروعات.
الأسمنت
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