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اقتصاد وأسواق
نادر الببلاوي: نحترم ضوابط تنظيم رحلات العمرة
الإثنين 26 فبراير 2018 08:19 م
العمرة و الحج
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العمرة و الحج
محمود محسن
قال الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة إدارة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن القطاع السياحي يحترم قرارات الدولة (الخاصة بالشروط والضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام 1439هـ) ويعظم المصلحة العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار، وأنه يثق في قيادات الدولة ويعلم تمامًا أن القرار الذي تم اتخاذه له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار، وفي الوقت نفسه فإنه يحترم أحكام القضاء المصري الشامخ ويعتبرها عنوانًا للحقيقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأشار الببلاوي إلى أن الغرفة تؤكد أيضًا أنها طرحت كل ما يمكن طرحه من بدائل أو مقترحات بديلة لهذا القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج، مبينة آثار هذا القرار على الشركات والمعتمرين.
وأضاف: هناك تواصل وتنسيق بين لجنة إدارة الغرفة ولجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب لعرض تلك التوصيات الواردة من الشركات على اللجنة بمجلس النواب.
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