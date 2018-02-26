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بورصة وشركات
106 ملايين جنيه أرباح إيديتا الربع اﻷخير من 2017
الإثنين 26 فبراير 2018 08:15 م
إيديتا
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إيديتا
أسماء السيد
تمكنت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية من التحول للربحية خلال الربع اﻷخير من العام المنقضي مقارنة بالفترة المقارنة من 2016، إذ حققت صافي ارباح بقيمة 106.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 72 ميون جنيه.
وبلغت اﻹيرادات خلال نفس الفترة 958 مليون جنيه بصعود 16.6% على اساس سنوي، وبلغت اﻹيرادات إجمالا خلال 2017 بأكملها نحو 3 مليار جنيه، وصافي ربح بقيمة 212 مليون جنيه.
وقال هاني برزي في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أن العام الماضي مثل نقطة تحول بالنسبة لشركته، إذ تمكنت من تنمية ايراداتها رغم الضغوط التضخمية التى خيمت على السوق المحلي، ما نتج عنه ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح في السياق ذاته أن زيادة اﻷسعار التى أجرتها شركته مكنتها من تجاوز تلك الضغوط.
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