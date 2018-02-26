وزير الدولة البرتغالى يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل اللواء بحرى عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا برتغاليًّا متمثلًا فى وزير التعاون الدولى، سفيرة البرتغال بالقاهرة، مدير المنطقة الصناعية sins؛ وذلك لتفقُّد المشروعات الجديدة بالمنطقة، وقاموا بجولة بحرية لزيارة المنطقة الصناعية، الأرصفة بميناء شرق بورسعيد، الأنفاق؛ لبحث وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، والذى ظهر جليًّا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للبرتغال عام 2016، والتى مهّدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.