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بورصة وشركات
الإسماعيلية مصر للدواجن تخطر البورصة بأسباب خسارة شركة تابعة
الإثنين 26 فبراير 2018 07:24 م
الإسماعيلية مصر للدواجن
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الإسماعيلية مصر للدواجن
رجب عز الدين
قالت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إن شركتها التابعة "كيو للمنتجات الغذائية" سجلت خسائر بقيمة 7.3 مليون جنيه خلال 2017.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن تلك الشركة مملوكة لها بنسبة 99.5%، وتكبدت تلك الخسائر بسبب حداثتها فى ظل سوق تتسم بالمنافسة الشديدة.
وسجلت الإسماعيلية مصر للدواجن صافى خسارة قدرها 662 ألف جنيه تقريبًا خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره 7.13 مليون جنيه خلال 2016.
ويبلغ رأسمال الإسماعيلية مصر للدواجن 120 مليون جنيه، موزعة على 89.86 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.
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