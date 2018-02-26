البورصات الأمريكية

خالد بدر الدين



يتوقع بنك جولد مان ساكس جروب الأمريكى هبوط أسعار الأسهم الأمريكية بحوالى 20 – 25 % مع نهاية العام الجارى فى حالة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أجل 10 سنوات إلى حوالى 4.5%.



وذكرت وكالة بلومبرج إن الهبوط فى أسعار أسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور 500 S&P الذى هوى إلى 2581 نقطة فى 8 الشهر الجارى بالمقارنة مع أعلى مستوى سجله هذا العام عندما قفز إلى أكثر من 2872 نقطة يوم 26 يناير كان مرتبطا بمخاوف تتعلق باحتمال ارتفاع أسعار السندات الأمريكية إلى حوالى 3 % بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي عن عزمه رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام.



ويؤكد دان ستروفين الخبير الاقتصادى ببنك جولد مان ساكس فى السيناريو الذى يتوقع فيه هبوط أسعار الأسهم بسبب صعود عوائد السندات بحوالى 4.5 % إن هذا يعنى انخفاض مؤشر 500 S&P إلى مستوى 2155 – 2298 نقطة و تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي ولكنه لن يصل إلى حد الركود.