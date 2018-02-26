15 بنكًا تسجل أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الاثنين

هبة حامد





سجل 15 بنكًا أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الاثنين، عند 17.63 جنيه، منها بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وأبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، والأهلي اليوناني، والمشرق، والإمارات دبي الوطني.



كان سعر الدولار قد شهد انخفاضًا طفيفًا مع بداية تعاملات الاثنين، وسجل بنك مصر أقل سعر شراء للدولار عند 17.56 جنيه.

