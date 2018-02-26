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بنـــوك
15 بنكًا تسجل أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الاثنين
الإثنين 26 فبراير 2018 06:43 م
البنوك المصرية
أخر الأخبار
البنوك المصرية
هبة حامد
سجل 15 بنكًا أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الاثنين، عند 17.63 جنيه، منها بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وأبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، والأهلي اليوناني، والمشرق، والإمارات دبي الوطني.
كان سعر الدولار قد شهد انخفاضًا طفيفًا مع بداية تعاملات الاثنين، وسجل بنك مصر أقل سعر شراء للدولار عند 17.56 جنيه.
البنك الأهلى
بنك القاهرة
بنك بيريوس - مصر
بنك كريدي اجريكول مصر
البنك التجاري الدولي (مصر)
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