السعودية تمدد تراخيص الاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات

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العربية.نت



أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية قراراً بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة.



وأكد إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إن الإجراء يستهدف تحفيز الشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.