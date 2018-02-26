توصيات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل

سلوى عثمان









انعقد المؤتمر الصحفي الثالث لعلماء وخبراء مصر في الخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمدينة الأقصر، تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، خلال يومى 25 و26 فبراير من عام 2018. وعلى مدار يومين عُقدت 10 جلسات نقاشية أفرزت 12 توصية في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستشعار عن بعد.





وشهدت جلسات المؤتمر عدة مناقشات بين عدد من كبار خبراء وعلماء مصر بالخارج في مجالات عدة، أهمها إدارة الموارد المائية ومنظومات الري والطاقة والتغيرات المناخية والفضاء والاستشعار عن بعد.





وخرج المؤتمر بعدة توصيات مهمة من شأنها تحسين منظومة الري ودعم إدارة الموارد المائية في ضوء تنفيذ خطة التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية. وجاءت التوصيات على النحو التالي:





1.. توظيف إعلام الدولة ومؤسساتها التعليمية والتثقيفية لتعريف المواطنين باستراتيجية التنمية المستدامة ونشر الوعي المائي حتى تتحول إلى ثقافة مجتمعية عامة.





2.. السعي لتوطين التكنولوجيا والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة في قطاع المياه.





3..تخصيص قطعة أرض من مشروع المليون ونصف المليون فدان كنموذج قياسي يخصص لخبراء "مصر تستطيع" كنموذج للمجتمعات الريفية المستدامة.





4.. تطوير تطبيقات الهاتف الناقل لدعم الفلاح في زيادة كفاءة إدارة الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية بدعم الجهات المسؤولة عن الإرشاد الزراعي.





5.. التوجه إلى استخدام تقنيات الري منخفض التكلفة لتحسين الري الحقلي في المناطق الزراعية بالمناطق القديمة.





6.. ضرورة الاهتمام بالتدقيق وضمان مطابقة المجرى النهائي لمحطات الصرف الصحي بمعايير الجودة بما يسمح بإعادة استخدامها بصورة ملائمة.





7.. التوسع في تطوير استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل استقطاب مياه الندى، تحلية مياه البحر، حصاد مياه الأمطار، مياه الصرف المعالج، وكذلك التدقيق في مواصفات جودة المياه.





8.. تطوير منظومة النقل النهري وتجهيز المجرى الملاحي للنهر وللمجاري المائية الأخرى والتوسع فيهم كوسيلة أساسية للنقل.





9.. ربط أولويات استخدام المياه بالجدوى الاستثمارية والعائد الاقتصادي من وحدة المياه.





10.. استخدام الأقمار الاصطناعية التي أطلقتها مصر والبرنامج المصري للفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة، مع إمكانية توفير معلومات أكثر دقة لمستثمري القطاع الخاص عن أماكن توافر المياه، أوالمناطق الأكثر ملاءمة لإقامة مشروعاتهم.





11.. إنشاء حاضنات ومشروعات أعمال لدعم المشروعات التكنولوجية وربطها بالتطبيقات الخاصة بالزراعة والمياه.



