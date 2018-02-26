روسيا تعلن عن هدنة إنسانية بالغوضة الشرقية

أحمد صبرى

أوردت قناة العربية، فى خبر عاجل، إعلان وزارة الدفاع الروسية هدنة إنسانية منذ صباح الغد فى مدينة الغوضة الشرقية، تبدأ من صباح الغد حتى الثانية ظهرًا يوميًّا مع فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.