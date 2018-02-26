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نقل وملاحة
أمين الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية : نقل غذائنا يتم عبر الأجانب
الإثنين 26 فبراير 2018 05:51 م
السفير محمد ربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
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السفير محمد ربيع امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
ربيع : يجب دراسة إنشاء تكتل بحرى عربى بأهمية بالغة
السيد فؤاد ومعتز محمود
قال السفير محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، إن نقل غذائنا يتم الآن عبر الأجانب، لافتًا إلى أن بعض الدول الرائدة في النقل البحرى ليست لديها إمكانات تضاهى الفوائض النفطية فى بعض الدول العربية.
وأعرب خلال مشاركته فى ورشة عمل إنشاء تكتل بحرى عربى وآلية تنفيذه، عن أمله فى أن تكلل ورشة العمل بالنجاح من خلال الخروج بتوصيات تسهم فى إقامة تكتل بحرى عربى.
وتابع ربيع: "نحن أمام تحدٍّ كبير ومسئولية ولا بد أن نضع مفردات هذه الورشة بأهمية بالغة". وأضاف أن الأمة العربية لديها من الإمكانيات ما يؤهلها تؤهل لأن تكون الأولى على مستوى العالم، وكل الدول العربية تعتمد على النقل البرى، على عكس النقل البحرى.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أنه يجب العمل على تأمين قوت أمتنا العربية، وندعو رءوس الأموال الأجنبية المهاجرة للمشاركة فى التمويل.
وتوجه "ربيع" بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ما يبذله من مجهودات ومشروعات قومية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب حربه على الإرهاب، كما أكد أن مصر هى العروبة والتاريخ التى احتضنت سائر الدول العربية وعلمت حكوماتها، وقدمت الكثير للعرب.
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