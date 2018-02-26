البورصة تبدد مكاسبها وترجيحات باستكمال الهبوط غدًا

البورصة المصرية

محللون: فشل الاستقرار أعلى 15500 نقطة يؤهل السوق لمزيد من التراجع

بلومبرج: جولدمان ساكس بنك يحذر من هبوط الأسهم الأمريكية 20 – 25%



كتب: خالد بدر الدين ومصطفى طلعت



بدد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" مكاسبه المحققة على مدار جلسة تداولات، اليوم الاثنين، ليغلق مع نهاية الجلسة على تراجع طفيف وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحللين والأجانب.



وقال محللون فنيون إن السوق فشلت في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الهام عند 15500 نقطة، المحققة مع بداية الجلسة، ليغلق عند 15454 نقطة، مع ظهور قوى بيعية على بعض الأسهم القيادية في إطار عمليات جني الأرباح الطبيعية.



وأشار المحللون إلى أن عدم قدرة السوق على الاستقرار أعلى المستويات المذكورة يمهد الطريق لمزيد من التراجعات الطفيفة التي لا تدعو للقلق خلال جلسة تداولات اليوم، واختبار مستويات 15400 و15300 نقطة على الأجل القصير.



وهبط المؤشر الثلاثيني 0.09%، اليوم، ليغلق عند 15454نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% إلى 860.5 نقطة ، وامتد الصعود إلى مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.27 % ليغلق عند 2084 نقطة.



وعلى صعيد الأسهم القيادية، شهدت تراجعات في غالبيتها، إذ هبط سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي، بنسبة 1.56%، كما تراجع سهم طلعت مصطفى الأسهم 5.09%، كذلك سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة 3.89%.



وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، وصعد 86 سهم من إجمالى 184 سهما متداولاً، بينما هبط 66 وبقى 32 عند نفس مستويات إغلاق الأحد.



واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيم تداول قدرها 21.1 و16.7 مليون جنيه على التوالي، بينما إشترى العرب بصافي 37.8 مليون جنيه.



وقالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن السوق دخل في مرحلة جني أرباح طبيعيى بعد صعوده المتتالي لمدة 8 جلسات، وقدرته على إختبار مستوى المقاومة الهام 15500 نقطة، والتي ظهرت قوى بيعية بالقرب منها.



ورجحت "أمين" استكمال عمليات جني الأرباح واختبار مستوى الدعم المهم عند 15300 نقطة، موضحة أن الرؤية ما زالت إيجابية للسوق بشكل عام طالما يتحرك بين 15150 و15000 نقطة والتي تعد مستويات حماية أرباح.



ولفتت إلى أن الأسهم القيادية تحركت عند نفس مستوياتها السابقة ولم تخترق أي من مستويات المقاومة أو الدعوم، مؤكدة ان سهم البنك التجاري الدولي يتحرك في الفترة المقبلة بين 76.5 و77 جنيها.



وأوضحت أن المؤشر السبعيني شهدت تحركات عرضية خلال الفترة الأخيرة موضحة أن استقراره أعلى مستوى الدعم الحالي 840 نقطة قد يؤهله إلى مستوى 870 و900 نقطة.



وأكدت أنه لا يمكن ربط هبوط السوق المصري بالتقرير الصادر عن بنك جولد مان ساكس جروب الأمريكى حول هبوط الأسهم الأمريكية بمعدلات كبيرة مع نهاية العام، موضحة أن البورصة المصرية دخلت في مرحلة تصحيح طبيعية في اطار عمليات جني الأرباح.



وتوقع بنك جولد مان ساكس جروب الأمريكى هبوط أسعار الأسهم الأمريكية بحوالى 20 – 25% مع نهاية العام الجارى فى حالة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أجل 10 سنوات إلى حوالى 4.5%.



وأرجح دان ستروفين الخبير الاقتصادى بالبنك، وفقا لوكالة بلومبرج، هبوط الأسهم الأمريكية بسبب صعود عوائد السندات إلى حوالى 4.5%، ما يعني انخفاض مؤشر ستاندرد اند بور 500 S&P إلى مستوى 2155 – 2298 نقطة.



من ناحيته، قال توني كمال، مدير حسابات كبار العملاء بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن السوق تخللته حالات ضعف خلال جلسة أمس إذ لم يتمكن من الصمود أعلى مستوى المقاومة الهام عند 15500 نقطة، لتأكيد الإختراق، وهو ما يدعم امكانية استمرار التراجع على الأجل القصير.



وأكد "كمال" أن السوق يتحرك بشكل عام ما بين مستويات 15400 و15450 نقطة، وسط توقعات بتحسن أداء قطاع الإسكان بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وكذلك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.



ورجح استمرار التحركات الإيجابية للمؤشر السبعيني خلال الفترة المقبلة، مع إنتقال السيولة من الأسهم الكبيرة إلى الأسهم صغيرة الحجم.