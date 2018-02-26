أكاديمية البحث العلمى: خطة متكاملة لإدارة وتحلية المياه

محمود صقر

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي خلال كلمته بالجلسة الاولي من مؤتمر مصر تستطيع، إن الأكاديمية أطلقت برنامج جسور التنمية لتمويل مشروعات مشتركة بين علماء الداخل والخارج واستفاد من هذا البرنامج حتى تاريخه أكثر من 40 عالما مصريا بالخارج وبتكلفة تجاوزت 40 مليون جنيه، وتم إنشاء تحالف وطنى فى مجال تحلية المياه بمشاركة 11 جامعة ومركز بحث وقطاع خاص وطنى بالتنسيق مع الانتاج الحربى، وجار تصنيع النموذج الاولى لمضخات الجهد العالى كما تم التوصل الى أكثر من 30% من المعارف التكنولوجية لتصنيع الأغشية محليا.



وأوضح صقر أن علماء الخارج لابد أن يعرفوا الجهود الجارية بمصر فى مجال تحلية المياه، واستعرض الخطوط العريضة لخطة الدولة فى المجال وقال نعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة تحلية المياه ونجحنا بالفعل وبعد غدا سيتم افتتاح أكبر مشروع تكنولوجى لانتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام مركزات الطاقة الشمسية فى مدينة برج العرب، وتم من قبل افتتاح محطة صغيرة لذات الغرض فى مدينة بلبيس وتم تطوير محطة متحركة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية فى شلاتين وتم تطوير ثلاجة مياه شرب تستخلص المياه من الهواء الجوى والقائمة طويلة.



ولفت صقر إلى أن العديد من المشروعات تحولت من أفكار الى محطات انتاج على أرض الواقع، وذلك بالشراكة مع وزارة الانتاج الحربى حيث تم توقيع العديد من التعاقدات مع الانتاج الحربى لبدء التصنيع.



واضاف أن الاكاديمية تتحرك فى كل الاتجاهات لاستنباط أصناف محاصيل ذات احتياجات مائية قليلة وإدخال محاصيل أعلاف ملحية يمكن زراعتها بالمياه المالحة ونطور طرق زراعة حديثة توفر مياه الرى.



وأكد صقر فى كلمته أن مصر تستطيع بكل أبنائها فى الداخل والخارج.. مصر تسطيع بقيادتها وجيشها وشرطتها وعمالها وفلاحيها وموظيفيها وكل مواطن فيها، مصر تستطيع برجالها ونسائها وشبابها، موجها الشكر للسفيرة الوزيرة نبيلة مكرم على جهودها فى ربط علماء الخارج بالوطن الأم.



كما خاطب المشاركون من علماء مصر فى الخارج، قائلا: نحن فى أمس الحاجة لآرائكم العلمية ونقدكم وتقييمكم لما نقوم به ونريد السماع الى خبراتكم لتطوير هذه لمشروعات وغيرها، نريد مشروعات قابلة للتطبيق واضحة الأهداف والجدول الزمنى والمخرجات والدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ملتزمة بتوفير الدعم المادى اللازم.