قطع المياه عن 13 منطقة وتوابعها بالجيزة صباح الأربعاء

محطة المياه

المال - خاص



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق ( جزيرة محمد – طناش – الوراق – بشتيل – كومبرة – كفر حكيم- إمبابة – العجوزة- المهندسين – أرض اللواء – بولاق الدكرور- كفر طهرمس – أول فيصل ومتفرعاتها ) وذلك اعتبار من الساعة الثامنة صباح الأربعاء الموافق 28/2/2018 حتى الثامنة من صباح اليوم التالي الخميس الموافق 1/3/2018 وذلك نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويلات خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق بمحطة البوهى بإمبابة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.