الكهرباء توقع عقود أنظمة التحكم لمحطتى غرب القاهرة والوليدية

محطة كهرباء 22

عمر سالم



شهد اليوم الإثنين المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التعاقد على عقد عملية نظام التحكم ونقل المعلومات (DCS) لمشروعى محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) البخاريتين.



وصرح جابر بأن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) تأتيان ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكل أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 419 مليون دولار، بالإضافة إلى 1897 مليون جنيه، كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية 436 مليون دولار، بالإضافة إلى 1924 مليون جنيه.



ويشارك فى تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد (OFID)، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أنه تم توقيع عقد عملية نظام التحكم ونقل المعلومات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط الوليدية مع شركة يكوجاوا البحرينية، ولمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة مع شركة هانى ويل الهندية.



وتبلغ القيمة التعاقية للعملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 1219925 دولار أمريكى، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 30 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 30/1/2018.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 1517503 دولار أمريكى + 2248200 جنيه مصرى، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 30 شهر من تاريخ أمر الإسناد 20/1/2018، بالإضافة إلى 12 شهرا فترة ضمان بكل مشروع.



تتضمن حدود الأعمال لهذه العملية تصميم وتصنيع وتوريد والاشراف على التركيب والتدريب وإجراء الاختبارات وبدء التشغيل لنظام التحكم ونقل المعلومات DCS.



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) يناير 2020.



وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء للاستمرار فى تنفيذ مشروعاته والوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.