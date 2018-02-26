شاكر يناقش آخر تطورات دراسة الربط الكهربائى مع قبرص وأوروبا

محمد شاكر

عمر سالم



استقبل صباح اليوم الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سفير قبرص بالقاهرة ورئيس شركة Euro Africa، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.



وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تكون مصر بعدا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.



وأشار شاكر إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Africa International Euro القبرصية لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، حيث يهدف المشروع إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.



وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.



وأضاف رئيس شركة Euro Africa أن هذا المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبى، فضلاً عن تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.



وأشار إلى أهمية مد كابل كهربائى بحرى وما يحقققه من فوائد لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.



وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الثلاثة دول فضلاً عن تحقيق مزايا لهم أخذاً فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الطاقة وعلى الأخص التوقعات بزيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً للتنمية الحالية فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توقع الحاجة المستقبلية إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.



وتم خلال الاجتماع الإتفاق على التنسيق بين الجانبين لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لسرعة على استكمال دراسات جدوى الربط لأهمية هذا المشروع التاريخى.